هل تغيير الاسم يحتاج لحجز موعد في فروع الأحوال المدنية السعودية

يُطرح دائما الاستفسار المتعلق بحجز موعد في الأحوال المدنية عند الرغبة في تنفيذ خدمة تغيير الاسم التي يحتاجها المواطنون الراغبون في تغيير أسمائهم أو أسماء أبنائهم ، وكذلك اسم العائلة، وتتعد الأسباب التي تدفع الراغبون في تغيير اسمائهم إلى اسماء أخرى لعل أبرزها مشاكل التنمر والسخرية التي يواجهها حامل الاسم من قبل المجمتع المحيط به سواء في المدرسة أو في مكان العمل بسبب عدم تدوال الاسم كثيرا أو قد يكون اسم قديم مشهور في فترات زمنية بعيدة، وكذلك صعوبة نطق الاسم أو كتابته في بعض الأحيان، وغيرها من الأسباب التي تدفع الأشخاص للتفكير في تعديل الاسم.

كيفية تغيير الاسم في الاحوال المدنية

يتطلب تعديل الاسم عدد من الخطوات الأساسية لابد من اتباعها كالآتي:

زيارة فرع أو إدارة الأحوال المدنية حسب منطقة المواطن الراغب في تغيير اسمه، وذلك من أجل الحصول على الإفادة الكاملة حول الإجراءات المفترض اتباعها. ستقوم إدارة الأحوال المدنية بتسيلم المواطن خطابات موجهة لثلاث جهات (جريدة رسمية معتمدة – كتابة العدل – الأدلة الجنائية للتبصيم). يقوم المواطن بنشر إعلان في إحدى الصحف أو الجرائد المحلية يوضح فيه رغبته بتغيير اسمه، ولابد أن يمر 30 يوم على نشر الإعلان. استخراج صحيفة جنائية (ورقة البصمات) للتأكد من عدم وجود أي سابقة جنائية. تحميل نموذج 203 من خلال الموقع الإلكتروني لنماذج وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ويتم تعبئة البيانات المطلوبة (الاسم كما هو مطلوب بعد التعديل، توقيع شاهدين على تعديل الاسم، مصادقة عمدة الحي على النموذج، توقيع الإمارة أو الشرطة، وغيرها من البيانات). كتابة تقرير يتضمن الاسم القديم، والاسم المراد التعديل إليه مع توضيح سبب الرغبة في تغيير الاسم، مع إرفاق صورة لبطاقة الأحوال الشخصية الخاصة بالشخص الراغب في تغيير اسمه، وصورة لبطاقة الوالد، وصورة لبطاقة العائلة. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم تسليم كافة الأوراق والمستندات إلى إدارة الأحوال المدنية التي ستقوم بدورها برفع تلك المستندات إلى اللجنة المختصة في مراجعة طلبات تغيير الاسم ثم إعطاء الموافقة من عدمه على الطلب بعد الانتظار فترة تتراوح مابين أسبوع إلى شهر أو أكثر. يتم مراجعة مكتب الأحوال المدنية لمعرفة ما إذا وافقت اللجنة على الطلب من عدمه، وفي حال الموافقة سيقوم المكتب بإعادة تسليم المستندات والأوراق مرة أخرى للشخص الراغب في تغيير اسمه مع قرار الموافقة. بعد ذلك يتم التوجه بالمستندات لكتابة العدل مع إحضار الشاهدين من أجل توثيق إجراء تغيير الاسم بشكل قانوني. يقوم المواطن بنشر إعلان عن اسمه الجديد في جريدة رسمية محلية مثل (جريدة أم القرى).

يتم مراجعة مكتب الأحوال المدنية مرة أخرى للتأكد من إتمام الإجراءات، وما إذا كان هناك أى إجراء آخر مطلوب تنفيذه، وبعدها سيحصل المواطن على وثيقة مصدقة تشمل الاسم القديم، والاسم الجديد وبموجب تلك الوثيقة يمكن تغيير الاسم في الدوائر الحكومية المختلفة والتأمينات الاجتماعية، وجواز السفر، وقطاع البنوك، والشهادات وكذلك تجديد بطاقة الأحوال الشخصية واستخراج بطاقة جديدة بالاسم الجديد، وأيضا تغيير كرت العائلة.

مشكلة حجز موعد لتغيير الاسم في الأحوال المدنية

يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في تعديل اسمائهم عما إذا كان يلزم حجز موعد في الأحوال المدنية من أجل تنفيذ الخدمة قبل التوجه لمراجعة مكتب الأحوال المدنية، ويرجع السبب وراء تداول السؤال كثيرا هو عدم وجود خانة تغيير أو تعديل الاسم ضمن قائمة الخدمات المتاح حجز مواعيد من أجل تنفيذها.

واستفسر بعض المواطنين والمواطنات عن حجز موعد في الأحوال المدنية لتغيير الاسم، ورد حساب “العناية بالعملاء” الخاص بالأحوال المدنية على تويتر على استفسارات المواطنين مغردًا بأنه يمكن حجز موعد إلكتروني قبل مراجعة مكتب الأحوال المدنية، وأشار أحد المواطنين إلى أنه لا يوجد حجز مواعيد لتغيير الاسم، ليرد حساب “العناية بالعملاء” على المواطن طالبًا منه إرسال بياناته عبر الرسائل الخاصة.