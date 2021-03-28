معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب والعداد 2021

اصبح معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب والعداد الآن يمكن إتمامه بكل سهولة، حيث قامت شركة السعودية للكهرباء بتسهيل الأمر على المواطنين من خلال الدخول إلي موقعها الرسمي والاستعلام عن الفاتورة في خلال لحظات، فلا داعي الآن إلى الذهاب للشركة وتضيع الوقت، حيث يمكن الإطلاع على كل شيء خاص بالفاتورة من خلال موقع الشركة على الإنترنت، ويستطيع الفرد متابعة استهلاكه الشهري للكهرباء في أي وقت، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي جميع طرق الاستعلام عن الفاتورة

معرفة فاتورة الكهرباء



قامت شركة الكهرباء السعودية بتوفير خدمة معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو العداد أو من خلال رقم السجل المدني؛ وذلك بعد تساؤلات الكثيرة من جميع المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية،

اسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب والعداد



تعمل شركة الكهرباء التابعة للمملكة العربية السعودية دائمًا على تسهيل جميع الخدمات التي تقدمها لعملائها الكرام، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة معرفة فاتورة الكهرباء، حيث يبحث جميع المواطنين عن اسهل طريقة تساعدهم في معرفة الفاتورة الخاصة بهم، ويمكن معرفة ذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسميّ لـ الشركة السعودية للكهرباء.

قم باختيار خدمة “فواتير الكهرباء” الموجودة من ضمن الخدمات العديدة الموجودة علي الشاشة أمامك.

بعد ذلك قم بإدخال رقم العداد الخاص بالمواطن المستخدم في الخانات الفارغة المخصصة بذلك.

اضغط على أيقونة “إظهار الفواتير”.

قم بالانتظار عدة لحظات حتّى يتم تحميل الصفحة، وبعد ذلك يمكنك الاطلاع على جميع معلومات وتفاصيل الفاتورة.

معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب

توفر شركة كهرباء المملكة العربية السعودية لجميع عملائها الكرام خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم عن طريق استخدام رقم الحساب، حيث يستطيع كل مواطن معرفة قيمة الفاتورة الخاصة به من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الولوج الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

قم باختيار خدمة “حسابي” من خلال النافذة التي ستظهر أمامك علي الشاشة.

قم بإدخال رقم الحساب التابع بالعداد في الخانة المخصصة بذلك.

قم بإدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له، حيث يتكوّن هذا الرمز من عدة أرقام.

ثم اضغط على خيار عرض.

بعد إتمام الخطوات السابقة ذلك سوف تحصل على القراءة الفعليّة لقيمة استهلاك الكهرباء الخاص بك.

معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد

توفر شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين خدمة معرفة فاتورة الكهرباء من خلال استخدام رقم العداد، حيث يعد رقم العداد هو أحد البيانات التي يتم إدخالها في حساب الكهرباء بشركة الكهرباء، حيث قامت شركة الكهرباء السعودية بتنفيذ خطة تركيب عدادات كهرباء ذكية؛ وذلك لتسهيل استعلام المواطنين عن قيمة فاتورة الكهرباء شهريًا عن طريق رقم العداد، ويُمكن لجميع المواطنين الاستعلام ومعرفة بيانات فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال اتباع التعليمات الآتية:

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

ثمَّ قم باختيار خدمات الفواتير التي تظهر أسفل خدمات المشتركين.

اضغط على خدمة استعراض الفاتورة، والتي تتواجد في القائمة الجانبية الخاصة بالموقع.

قم بإدخال رقم العداد الخاص بالمواطن المستعلم.

قم بإدخال رمز الأمان في الخانة المخصصة لذلك.

وبعد ذلك الضغط على أيقونة (عرض).

في النهاية سوف يظهر لكم بعد ذلك جميع التفاصيل الخاصة بفاتورة الكهرباء المستعلم عنها من خلال رقم العداد.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدنيّ

تقدم الشركة السعودية للكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال استخدام رقم السجل المدنيّ، وذلك بهدف تحقيق اقصي درجات الاستفادة للعملاء من الخدمة بأقصى حدّ ممكن وعلى مدار 24 ساعة كاملةً، ويُمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال رقم السجل المدني باتباع الخطوات الأتية:

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حساب العميل.

من خلال الصفحة الرئيسية لموقع الشركة قم بالدخول إلى صفحة خدمة المشتركين.

اضغط على أيقونة خدمة الفواتير.

قم باختيار خدمة “الاستعلام عن الفاتورة برقم السجل المدني”.

قم بإدخال رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك.

ثم قم إدخال رقم التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك، حيث يتكون الرمز من عدة أرقام.

بعد ذلك اضغط على زر “عرض”.

في النهاية سوف يقوم الموقع بعرض الفواتير الخاصة بصاحب السجل المدني، وسيتم عرض قيمة المبلغ المطلوب دفعه.

معرفة فاتورة الكهرباء بواسطة الرسائل

يمكن لجميع مواطني المملكة معرفة فاتورة الكهرباء من خلال خدمة الرسائل القصيرة لشركة كهرباء المملكة العربية السعودية، وهي طريقة سهلة تعرض للمواطن المستعلم جميع التفاصيل الخاصة بقيمة الفاتورة الشهرية أو خدمات أخرى لها متعلقة بالفواتير والسداد الإلكتروني وغير ذلك من الخدمات توفرها شركة الكهرباء السعودية على موقعها الإلكتروني.

فعلى من يود الاستعلام عن الفاتورة أمامه طريقتين وهما كالاتي :

يجب إرسال رسالة إلى الرقم الموحد لشركة الكهرباء 500120 .

. أو يجب الدخول إلى رابط الشركة الرسمي عبر الإنترنت.

طريقة تقديم اعتراض على فاتورة الكهرباء

توفر شركة الكهرباء التابعة للملكة العربية السعودية خدمة تقديم اعتراض على فاتورة الكهرباء في حال كان لديك أي أعتراض على الفاتورة من حيث القيمة المالية لها أو وجدت شيء فيه ظلم لك على الفاتورة، فيمكنك عمل أعتراض أو تقديم شكوى عند ملاحظة قيمة الفاتورة تفوق استخدامك الشهريّ للكهرباء، بحيث يُمكن الاتصال على خدمة المشترك، وتقديم الاعتراض على فاتورة الكهرباء من خلال الرقم الخاص بقسم الشكاوى والاعتراض (920001100)، كما يُمكن للجميع تقديم الاعتراض إلكترونيًا من خلال اتباع التعليمات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

قم باختيار خدمة الشكاوى والمقترحات.

قم بكتابة الشكوى الخاصة بك (اعتراض على فاتورة الكهرباء) في المكان الفارغة المخصص لذلك علي موقع الشركة.

تطبيق شركة الكهرباء

يعد تطبيق الشركة السعودية للكهرباء واحد من التطبيقات المهمة التي يمكن من خلالها معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب والعداد، حيث قامت شركة الكهرباء السعودية بإصداره لجميع هواتف الأندرويد، وذلك لتسهيل جميع خدمات الاستعلام عن الكهرباء والفواتير من خلال استخدام الهاتف بدلا من الذهاب إلى أحد فروع الشركة واستغراق الكثير من الوقت في انتظار رد العملاء في الشركة على استفسارك وبذل الجهد، حيث تحرص الشركة السعودية للكهرباء على تطوير خدماتها دومًا وبطريقة مستمرة بهدف خدمة جميع المواطنين.

مميزات تطبيق الكهرباء

