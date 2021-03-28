اجدد عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية والكهربائية حتي الثلاثاء 15 شعبان

نقدم لكم اجدد عروض العثيم اليوم الأحد 28 مارس من خلال موقع ثقفني حيث تعد عروض العثيم من اهم العروض عند الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية حيث أن عروض العثيم توفر تخفيضات لعملائها علي جميع المنتجات ومن أهمها الأجهزة المنزلية والكهربائية لمده ثلاث أيام فقط والتي تبدأ الأحد 28 مارس وتنتهي الثلاثاء وتعد المنتجات متوفره في جميع متاجر وفروع العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية والكهربائية

تحتوي عروض العثيم علي تخفيضات كبيره علي الأدوات المنزلية وبخصومات تصل إلى 50% لذالك يسعى الأشخاص لمعرفه اجدد عروض العثيم كي يستفيدوا من الخصومات علي الهواتف مثل نوكيا وايفون و بجميع أنواعها وعلي جميع مستلزمات كل بيت كغلاية المياه وأيضا علي جميع الم كناسات وعلي الشاشات التليفزيونية وأطقم السكاكين وسمعات البلوتوث وشنطه السفر

ومن اهم عروض العثيم :

تقدم اسواق عبدلله العثيم تخفيضات علي الشاشات سمرت بسعر 1399 ريال سعودي

تقدم اسواق عبدلله العثيم تخفيضات علي المايكرويف بسعر 169 ريال سعودي

تقدم أسواق عبدلله العثيم تخفيضات علي خلاط بسعر 99 ريال سعودي

تقدم أسواق عبدلله العثيم تخفيضات علي ايفون 12 برو ماكس بسعر 4775 ريال سعودي

تقدم أسواق عبدلله العثيم تخفيضات علي غلاية المياه بسعر 29 ريال سعودي

وقد كانت كل هذه عروض العثيم علي الأدوات المنزلية بأكملها وجميع الأدوات الكهربية والهواتف مثل سامسونج ونوكيا وايفون و اللاب توب حيث تستمر هذه العروض لمده ثلاث أيام فقط من اليوم الأحد 28 مارس وحتي يوم الثلاثاء المقبل أو حتي يتم نفاذ الكميه المحددة من أسواق عبد لله العثيم .

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