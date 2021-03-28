الكشف عن آخر تطورات حالة هنا الزاهد الصحية مع كورونا

كشفت الفنانة المصرية فرح الزاهد عن التطورات الصحية الجديدة لحالة شقيقتها الفنانة هنا الزاهد إثر إصابتها بفيروس كورونا، وعن حقيقة انتشار العدوى بين أفراد العائلة.

وأكدت في تصريحات لموقع "دوت الخليج" أن: "الحالة الصحية لأختي هنا تحسنت بشكل كبير بفضل الله عن أيام إصابتها الأولى، وأصبحت الآن بصحة جيدة ومستقرة، وعلى وشك استعادة نشاطها مرة أخرى".

وتابعت فرح قائلة: "درجة حرارة هنا انخفضت تمامًا، كما ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم، وتقترب من المعدلات الطبيعية، كما تحسن الضغط، لكنها تعاني قليلا من الدوار وزيادة معدل ضربات القلب".

ونفت فرح ما تردد عن التقاطها العدوى هي ووالدتها، مؤكدة أن شقيقتها الصغرى نور الزاهد، هي التي أصيبت بالفعل بعدوى فيروس كورونا من أفراد أسرتها، وخضعت أيضًا للعزل المنزلي.

وأوضحت "أنها خضعت للمسحة الأولى فور إصابة هنا وكانت النتيجة سلبية، وتستعد للمسحة الثانية لتكون أكثر اطمئنانًا، كما أكدت أن والدتها في حالة جيدة، ولم تصب بـ"الكورونا"، وأن تواجدها بالمستشفى كان لغرض إجراء فحوصات طبية أخرى.

وأضافت أن أكثر شيء أثر عليها وعلى شقيقتها نفسيًا هو العزلة الإجبارية، مشيرة إلى أنها "هنا" تشعر بالاشتياق لهن على الرغم من حرصها باستمرار على رؤيتهن من بعيد، للاطمئنان عليهن".

وتتواجد الفنانة المصرية هنا الزاهد في العزل المنزلي، منذ نحو أسبوع، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي اكتشفته فور انتهائها من تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي حقق نجاحٍا كبيرًا، وتجاوزت مشاهداته الـ 50 مليون مشاهدة خلال أيام عرضه الأولى، وتلتزم الشقيقتان "هنا ونور" باتباع بروتوكول العلاج المعلن من جانب وزارة الصحة.

من ناحية أخرى؛ نشرت الفنانة هنا الزاهد، منذ أيام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصات التواصل الاجتماعي، ووجهت من خلاله نصيحة لجمهورها ومتابعيها، بضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وارتداء الكمامة الطبية لحماية أنفسهم ومحبيهم من الإصابة بفيروس كورونا.