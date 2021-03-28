فنزويلا تصف تجميد فيسبوك حساب مادورو بالاستبداد الرقمى

جدة - نرمين السيد - ردت فنزويلا على تجميد موقع فيسبوك حساب الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو مدة 30 يوما، بعد نشره معلومات اعتبرها الموقع مضللة حول فيروس كورونا، واعتبرت عقوبة الموقع الأزرق بمثابة "استبداد رقمى".





وكان متحدث باسم فيسبوك، قال أمس السبت إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى جمد الحساب "بسبب الانتهاكات المتكررة لقواعدنا".

وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية فى بيان "نحن نشهد استبدادا رقميا تقوم به شركات عابرة للدول تريد فرض قوانينها على دول العالم".

ويواجه فيسبوك انتقادات بشأن نشره معلومات مضلله متعلقة بالفيروس، وكما يقول الموقع "يبذل جهودا لمكافحتها".

وصفحة مادورو مجمدة فقط، أى سيبقى الحساب مفتوحا ومرئيا لكنه لن يكون قادرا على نشر تعليقات أو مواد أخرى لمدة شهر.

كما أزال فيسبوك فيديو من صفحة مادورو "لانتهاكه سياساتنا ضد المعلومات المضللة حول كوفيد-19 التى قد تعرض الناس للأذى"، مشيرا الى أن مسؤولى حساب مادورو تلقوا تحذيرات من قبل.

وفى الفيديو المحذوف روّج مادورو لدواء معجزة للعلاج من كوفيد-19 يحمل اسم "كافاتيفير"، من ضمن سلسلة علاجات طبية قام بالترويج لها مؤخرا دون دليل طبى يدعم مزاعمه.

وقالت كاراكاس أيضا إن "رقابة" فيسبوك هى "امتداد" للعقوبات الأميركية ضد فنزويلا فى محاولة للإطاحة بمادورو.

وتتهم نقابة الصحافيين الفنزويليين نفسها حكومة مادورو باتباعها "سياسة منهجية" ضد وسائل الإعلام التى تنتقد النظام الحاكم، وقد أحصت منظمات رقابية غير حكومية أن الحكومة الفنزويلية قد أغلقت أكثر من 100 وسيلة إعلامية منذ وصول مادورو الى السلطة عام 2013.