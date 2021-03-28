جريفيث : ناقشت مع هادى جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى اليمن

جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، إنه أطلع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، خلال اجتماع عقده معه اليوم الأحد فى الرياض، على نتائج اجتماعاته الأخيرة فى العاصمة العُمانية مسقط، ضمن جهوده للحل السياسى للأزمة فى اليمن.





وأضاف جريفيث، عبر تويتر، أنهما "ناقشا الجهود المبذولة للتوصّل إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار فى جميع أنحاء البلاد، وفتح مطار صنعاء، والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى اليمن عبر موانئ الحديدة، واستئناف العملية السياسية". وأشار المبعوث الأممى إلى "لقائه وزير الخارجية اليمنى أحمد عوض بن مبارك، ناقش معه الجهود القائمة الرامية إلى استئناف العملية السياسية فى اليمن"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وشدّد جريفيث على "أهمية اغتنام الزخم الحالى لتحقيق السلام الذى يدعمه المجتمع الدولى".

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