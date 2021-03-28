جوتيريش: نفاوض الصين على دخول شينجيانج دون قيود

جدة - نرمين السيد - قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة تجرى مفاوضات جادة مع الصين من أجل دخول منطقة شينجيانج دون قيود للتحقق من التقارير التى تفيد بتعرض مسلمى الإيجور للاضطهاد.





وأفاد جوتيريش فى مقابلة بثتها هيئة الإذاعة الكندية اليوم الأحد، بأن زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت "يجرى التفاوض بشأنها فى الوقت الحاضر بين مكتب المفوضة السامية والسلطات الصينية". وأضاف: "آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق قريبا وأن تتمكن مفوضة حقوق الإنسان من زيارة الصين دون قيود"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وقالت ميشيل باشيليت الشهر الماضى، إن التقارير عن الاحتجاز التعسفى وإساءة المعاملة والعنف الجنسى والعمل القسرى فى شينجياند تتطلب تقييما شاملا ومستقلا. وأعلنت باشيليت فى فبراير بدء محادثات حول تنظيم زيارة إلى الصين لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وعبر ناشطون عن شكوكهم من أن تؤتى الزيارة إلى الصين بثمارها أو أن تكون بلا قيود. وتنفى الحكومة الصينية إساءة المعاملة وتقول إن المنتمين لجميع المجموعات العرقية فى شينجيانج ومنطقة التبت يتمتعون بحريات واسعة النطاق.

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