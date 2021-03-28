شرطة هولندا تفرق متظاهرين ضد قيود كورونا 

جدة - نرمين السيد - أكدت بلدية أمستردام فى هولندا أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق مظاهرة تجمع فيها أكثر من ألف شخص للاحتجاج على قيود فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ولجأت القوات الأمنية إلى وسائل خاصة بعد تجاهل المتظاهرين دعوات التفرق، حيث خرجت مظاهرات ضد الإجراءات الحكومية التقييدية بشأن فيروس كورونا، فى هولندا لعدة عطلات نهاية أسبوع متتالية. وألقت الشرطة القبض الأسبوع الماضى، على 150 شخصا شاركوا فى مظاهرات مماثلة. وفرضت السلطات الهولندية الأسبوع الماضى حظر التجوال فى البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا، يمتد من الساعة التاسعة مساء وحتى الرابعة والنصف من اليوم التالى، ويواجه المخالفون له غرامة قدرها 95 يورو. وأثار القرار احتجاجات حاشدة فى المدن، فيما مددت الحكومة الحظر حتى 31 مارس الجارى.

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