رابط منصة سلفة الفوري للمتعثرين مالياً| خطوات الحصول على التمويل الشخصي فى 15 دقيقة

رابط منصة سلفة الفوري للحصول على التمويل الشخصي في 15 دقيقة المقدم من منصة سلفة أحدي المنصات التي تقدم تمويل سريع بدون تحويل الراتب إلى كافة المواطنين السعوديين بشرط أن يكون المواطن المتقدم للحصول على التمويل يكون عمره اكبر من 18 عام وأن يكون سعودي الجنسية بالإضافة إلى أن تكون المدة الزمنية التي يعمل بها المتقدم للاستفادة بالتمويل في وظيفة لا تقل عن 6 أشهر، كما يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم يزيد عن 3000 ريال سعودي، تلك هي أهم شروط تمويل سلفة إلى الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي، ومن تلك الشروط ننتقل بكم عبر الفقرات التالية إلى توضيح مميزات تمويل سلفة، والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل سلفة، والرقم الموحد للحصول على تمويل سلفة، كما نقوم بتوضيح الإجراءات المطلوبة للاستفادة بتمويل سلفة.

تطبيق سلفة للاستفادة من التمويل السريع

أتاحت مؤسسة النقد العربي تطبيق سلفة لمساعدة المتعثرين مالياً في قضاء حوائجهم، وذلك من خلال تطبيق سلفة الطارئ الذي يتيح إلى الراغبين مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريالاً سعودياً إلى 5000 ريال سعودي وذلك بسرعة فائقة يستطيع المستفيدين الحصول على التمويل السريع بعد القيام بالتسجيل عبر تطبيق منصة سلفة أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة.

رابط منصة سلفة الفوري وخطوات الحصول على تمويل سلفة

يتمكن كل مواطن سعودي الجنسية تنطبق عليه الشروط والمعايير الحصول على التمويل لآخر الشهر الذي يسد حاجته المالية أو التمويل الشخصي السريع من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة سلفة الإلكتروني. تسجيل القيمة المالية التي يرغب في الاستفادة بها. تسجيل الفترة المناسبة لك للقيام بسداد الأقساط الشهرية للتمويل. تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك بدقة شديدة. في النهاية تقوم بمراجعة والتأكد من صحة المعلومات والبيانات المسجلة ثم رفع المستندات التي تؤكد صحة المعلومات والبيانات.

سرعة الحصول على التمويل الفوري والتي لا يستغرق أكثر من ربع ساعة على أقصى تقدير. يتوافق تمويل منصة سلفة مع تعاليم ومفاهيم الشريعة الإسلامية. الاستفادة بتمويل سلفة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب أو بدون الحاجة إلى وجود كفيل، بالإضافة إلى هامش الربح الجيد للمستفيدين من التمويل. توافر الكثير من طرق سداد التمويل.

اشترطت منصة سلفة على الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي توافر بعض المستندات والإجراءات والتي تأتي في مقدمتها التالي:

ضرورة فتح حساب في منصة سلفة الإلكترونية.

تقديم صورة بطاقة الهوية الوطنية.

تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في نموذج المرابحة.

حددت منصة سلفة بعد الآليات والضوابط للحصول على التمويل الشخصي السريع الذي يستفيد منه المواطنين السعوديين الراغبين في سد حوائجهم، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

أن يكون الراغب في التمويل سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم للتمويل يزيد عن 18 عام.

أن لا يقل دخله الشهري عن 3 آلاف ريال.

أن يمضي في عمله 6 أشهر على الأقل.

الرقم الموحد لمنصة سلفة

أتاحت منصة سلفة العديد من وسائل الاتصال من أجل تلقى استفساراتكم الخاصة بالتمويلات والشكاوى وتأتي على رأس وسائل الاتصال الرقم الموحد الذي يتمكن من خلاله المستفيد التواصل طوال أيام الأسبوع مع عملاء الدعم الفني لمنصة سلفة عبر الرقم التالي (920000327) كما يمكنكم التواصل أيضاً مع خدمة الدعم الفني عبر موقع سلفة الإلكتروني حيث تقوم بتسجيل بعض البيانات مثل البريد الإلكتروني والاسم ورقم الهاتف وتسجيل الشكوي أو الاستفسار.

طريقة الاستفادة من التمويل

يتمكن كل شاب فتاة أو رجل ينطبق عليه الشروط والمعايير أن يتقدم بطلب سلفة من الموقع الإلكتروني لسلفة أو من التطبيق المتاح علي متجر جوجل بلاي وابل أستور وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة به مثل رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية الخاصة به المكون من 10 أرقام بالإضافة إلي تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم ثم يجب عليه قبل استكمال باقي البيانات الموافقة علي الشروط والأحكام.

كما يمكنك من خلال رابط منصة سلفة الاستفادة بالعديد من التمويلات الأخري التي يتم تجديدها كل فترة لتتناسب مع متطلبات المواطنين.