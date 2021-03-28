طريقة الإستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة قياس 1442ه‍ برقم الهوية

أوضح قياس طريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة برقم الهوية عبر إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تقوم التعليم والتدريب للعام الدراسي 1442ه‍، حيث قد أعلنت المركز الوطني للقياس في صباح اليوم عن نتيجة اختبار قياس الذي يترقبها الملايين من الطلاب والطالبات، سواء التخصصات الأدبية أو التخصصات العلمية، ولا سميا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء وجود وباء عالمي تضرر منه الملايين من الطلاب والطالبات.

يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص هيئة تقويم التعليم والتدريب. القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية. القيام باختيار ملف الطلاب. الضغط على أيقونة النتائج. القيام بتحديد نوع الاختبار. النقر على أيقونة بحث. بعدها إتباع هذه الخطوات ستظهر أمامك قائمة بكافة النتائج.

نظراً إلى تزايد عمليات البحث المستمر منذ صباح اليوم على رابط موقع نتائج اختبارات القدرات العامة قياس والذي يمكنك الإطلاع عليه عبر التالي e-services.qiyas.sa ونظرا الضغط الشديد على الموقع الإلكتروني والذي قد يتسبب في عدم المقدرة بسهولة الدخول إلى النتيجة، نوجه عناية الطلاب والطالبات الأعزاء أننا نسعى جاهدين إلى خدمتكم لذا من يجب صعوبة في التعرف على النتيجة، يمكنه كتب الرقم في التعليقات ونحن بدورنا سنساعدكم في التعرف على النتيجة.

بعد التعرف على نتيجة الاختبارات العامة للقدرات يمكنك التعرف على آلية استرجاع كلمة المرور برقم الهاتف وفقاً إلى بعض الإجراءات البسيطة والتي جاءت كالتالي:

الدخول إلى المركز الوطني للقياس عبر موقعة الإلكتروني. النقر على جملة”هل نسيت كلمة السر”. تسجيل رقم السجل المدني. تخطى سؤال هل انت انسأن آلي. الضغط على كلمة استمرار أو متابعة. يمكنك الآن الاختيار ما بين الطرق المناسبة لاسترجاع كلمة المرور، ما بين رقم الجوال أو ما بين البريد الإلكتروني. التحقق جيداً من الرمز المرسل عبر الهاتف. تسجيل كلمة المرور الجديدة. إعادة تسجيل كلمة المرور من جديد.

حيث يجب علي كل المتقدمين للحصول علي النتائج التسجيل أولا في موقع قياس لكي يتمكنوا من الحصول علي النتيجة بسهولة ويسر، في حالة عدم مقدرتكم علي التسجيل في الموقع وترغب في التعرف علي النتيجة الأمر بسيط للغاية كل ما عليك هو تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بك في صندوق الوصف أو التعليقات اسفل هذا المقال طريقة الإستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة قياس 1442ه‍ برقم الهوية.