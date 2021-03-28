الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر والموقف الأخير من إلغاء جميع المخالفات المرورية

الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر من أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين في أرجاء المملكة العربية السعودية وخاصة أصحاب سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، وذلك بخطوات بسيطة، حيث يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية، ثم الضغط علي استعلام المخالفات المرورية من خلال خدمات المرور، ومن ثم إدخال رقم السيارة والضغط علي استعلام، ستظهر إليك جميع المخالفات المرورية.

الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

نستعرض لكم كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بعدة خطوات بسيطة وسهلة إلي جميع مالكي السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، ولكن قبل الخوض في آلية سداد الفواتير، نود التعرف علي المخالفة المرورية والتي تشمل إتخاذ اجراء يتسبب في إزاء الآخرين مثل السير بسرعة عالية أو السير في عكس الاتجاه، عدم الالتزام بارتداء حزام الأمان، انتهاء رخصة القيادة، أو كسر إشارة المرور والعديد من إتخاذ الإجراءات التي قد تتسبب في تعرض حياة الإنسان إلي الخطر، لذا توقع إدارة المرور غرامات مالية كبيرة وأحياناً تكون العقوبات بالسجن في حالة تكرار تلك المخالفات.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

تقدم الحكومة السعودية تسهيلات كبيرة إلي المواطنين السعوديين والمقيمين وخاصة في سداد المخالفات المرورية، حيث يتمكن صاحب المخالفة الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية، بعد إدخال رقم السيارة والضغط على استعلام، كما أتاح المرور السعودي إمكانية تجديد استمارة السيارة إلي المقيمين في الخارج وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية عن طريق تفويض أحد لإجراء الفحص الدوري وبعدها القيام بالتجديد عبر منصة أبشر، حيث رد المرور السعودي علي أسئلة المغردين علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذين يتساءلون حول إمكانية تجديد استمارة المركبة وهم خارج المملكة.

أسعار تجديد رخصة القيادة

أعلنت إدارة المرور السعودي عن قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات بتكلفة مالية قدرها 400 ريالاً سعودياً، كما أوضحت أن قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات بتكلفة 200 ريالاً سعودياً، كما أوضح أن قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة عامين 80 ريالاً سعودياً.

حقيقة إلغاء المخالفات المرورية

منذ ساعات قليلة أعلنت منصة أبشر الإلكترونية عن تعطل خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتزايدت التساؤلات حول إلغاء المخالفات المرورية علي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ولكن أوضحت منصة أبشر الإلكترونية أن أسباب تعطل خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية جاء نتيجة وجود خلل فني في المنصة الإلكترونية وجاري إصلاحه خلال الساعات القليلة القادمة.

المخالفات المرورية

من أهم المخالفات المرورية التي تتخذ فيها إدارة المرور السعودي إجراء حازم هو عدم تجديد رخصة القيادة، لذا أعلنت إدارة المرور السعودي عن خطوات تجديد رخصة القيادة، كما شملت مؤخراً المخالفات المرورية الجديدة هي عدم ارتداء الكمامات، كما أعلنت أيضا على شروط تجديد رخصة القيادة، وأضحت إدارة المرور السعودي عن مخالفات المرور المتداولة والتي من أهمها ترك باب السيارة مفتوح وهي قيد التشغيل أو تركها والتي يتحمل حامل المخالفة غرامة مالية تقدر من 100 إلي 150 ريالاً سعودياً، أو عدم وجود تأمين علي المركبة أو السير في الأماكن الغير مصرح بالسير فيها أو عدم الالتزام بالإشارة المرورية.

سداد المخالفات المرورية

أوضحت إدارة المرور السعودي رداً على استفسارات احد المواطنين والمقيمين حول إمكانية تقسيط قيمة المخالفات المرورية، والذي أوضح فيه إدارة المرور صعوبة تقسيط قيمة المخالفة المرورية، فيما أكدت على إمكانية سداد كل مخالفة على حدة وذلك في حالة تعدد المخالفات المرورية مؤكدا على ضرورة سداد قيمة المخالفات المرورية قبل انتهاء مدة السماح.

تصريح إدارة المرور السعودي

أعلنت إدارة المرور السعودي اليوم عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الربط الإلكتروني لإجراءات التأمين علي المركبات وذلك بعد أن توقف خلال الفترة الماضية نظرا للأحداث الأخيرة التي مرت بالمملكة العربية السعودية من جائحة فيروس كوفيد 19 التي أدت إلي تعليق الكثير من الخدمات لدي جميع الهيئات والمؤسسات وخاصة خدمات المرور، علي جانب آخر أوضحت إدارة المرور السعودي عن توقيع عقوبات تصل إليطبقاً لما ورد في المادة 75.

جدد المرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن صلاحية المركبات عبر بوابة ابشر الإلكترونية وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية.

الضغط علي خدمات المركبات.

الضغط علي الاستعلام عن صلاحية المركبات.

تسجيل البيانات المطلوبة والخاصة برقم الهوية ورقم اللوحة والبيانات الأخري المطلوبة.

سيتم بعدها عرض صلاحية المركبات.

خطوات نقل ملكية المركبة عبر منصة أبشر الإلكترونية

أوضحت الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر علي آلية نقل المركبات وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية.

الضغط علي التفاوض.

الضغط علي تفويض مراجعة قطاع.

الضغط علي اختيار المرور.

اختيار نقل ملكية المركبة.

تتيح منصة أبشر الإلكترونية الكثير من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف

أتاحت إدارة المرور السعودي آلية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف المحمول من طوال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً من خلال الاتصال بالرقم 989 حيث يتطلب منك أثناء إجراء المكالمة الهاتفية للاستعلام عن المخالفات المرورية إتباع تعليمات خدمة العملاء مثل إذا كنت تريد اللغة العربية اضغط رقم 1 وهكذا.

يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة المعدنية وزمن حدوث المخالفة المرورية من خلال دخول المواطن إلي منصة ابشر وتسجيل رقم الهوية الوطنية فقط أو من خلال تسجيل رقم الإقامة للمقيم، بعدها يتطلب من الراغب في الاستعلام عن المخالفة المرورية بعد الدخول إلي منصة ابشر الضغط علي المخالفات المرورية واختيار الاستعلام برقم اللوحة المعدنية، ثم تسجيل البيانات المطلوبة والضغط علي استعلام.