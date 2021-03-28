مصر تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا

مصر تسجل 683 إصابة جديدة بكوروناأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و41 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 444 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 152 ألفا و 642 حالة حتى مساء السبت ، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 199 ألفا و364 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11845 حالة وفاة.

المصدر:(د ب أ)

