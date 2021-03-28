قال المدير الفني لشركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM) في بيان إن قاطرة متخصصة وصلت إلى قناة السويس مساء الأحد للانضمام إلى الجهود لتعويم سفينة الحاويات العملاقة التي تقطعت بها السبل في قناة السويس.

وقال بيان الشركة وهي المُشغل الملاحي لسفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفن" "المزيد من المحاولات لإعادة تعويم السفينة ستستمر هذا المساء بمجرد وصول القاطرة في مكانها بأمان مع 11 قاطرة موجودة بالفعل في الموقع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول قاطرة جديدة لتعويم السفينة إيفر غرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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