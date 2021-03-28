مقتل 3 مدنيين وجندى فى هجوم لـ بوكو حرام شمال الكاميرون

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الكاميرونية، تأكيد وسائل إعلام بالجهة أن المسلحين كانوا مدججين بأسلحة ثقيلة وأطلقوا النار على المتاجر والحظائر دون تمييز، مشيرة إلى أنه قتل ثلاثة من أتباع جماعة بوكو حرام خلال الهجوم.

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