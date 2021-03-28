أمريكا تسجل 62 ألف إصابة جديدة و871 وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فى بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بفيروس كورونا بلغ 30.038.363 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 546.144 وفاة.

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