بعد إعلان محمد بن سلمان.. تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء

جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال ولى العهد: "إنه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية فى دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادى فى استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".

وأضاف بن سلمان، أنه سيتم العمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتى، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضى، والحفاظ على الحياة البحرية.

وبين أنها ستتضمن عددا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليار شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالى 40 مليون هكتار من الأراضى المتدهورة، ما يعنى زيادة فى المساحة المغطاة بالأشجار الحالية الى 12 ضعف، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% فى تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضى والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمى لزراعة ترليون شجرة.

وتابع: كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التى تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمى الحالى بحماية 17% من أراضى كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.

وأوضح: إن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التى ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشاريع فى مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التى ستمحى أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم الى 94%.