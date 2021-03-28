زراعة 40 مليار شجرة.. مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لحماية الأرض والطبيعة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بن سلمان، أن المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمى دائم وانطلاقاً من دورها الريادى، وستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء فى دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية فى الشرق الأوسط.

وبين بن سلمان أن البرنامج هو أكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم فى منطقة الساحل (ثانى أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع).

ولفت إلى أنه سيعمل هذا المشروع على استعادة مساحة تعادل (200 مليون) هكتار من الأراضى المتدهورة مما يمثل (5%) من الهدف العالمى لزراعة (1 تريليون) شجرة ويحقق تخفيض بنسبة (2.5%) من معدلات الكربون العالمية.

وأضاف أن حصة إنتاج الطاقة النظيفة فى الشرق الأوسط لا يتجاوز اليوم 7%، وأن التقنيات التى تستخدم فى إنتاج النفط فى المنطقة ليست ذات كفاءة، وستعمل المملكة العربية السعودية مع هذه الدول على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات مما سيسهم تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط فى المنطقة بأكثر من 60%، مضيفا سموه إلى أن هذه الجهود المشتركة ستحقق تخفيضاً فى الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من المساهمات العالمية.