الإمارات تشيد بجهود مصر فى التعامل مع السفينة الجانحة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الإمارات تقديرها البالغ للعمل الدؤوب الذى تقوم به السلطات المصرية؛ لإنهاء هذه الأزمة والمحافظة على استقرار ممرات التجارة المائية. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى تضامن دولة الإمارات الكامل مع مصر فى هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم اللازم وتعزيز الجهود التى تبذلها مصر فى هذا الجانب.

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