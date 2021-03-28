عروض العثيم الاثنين 29 مارس 2021 نتابعها مع زوارنا الكرام كل عملاء أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية بجميع الفروع، كما اعتادت أسواق العثيم أن تقدم لكل عملائها العرض اليومي للمنتجات الطازجة في يوم الاثنين من كل أسبوع، جاءت العروض هذا الأسبوع قوية ومنافسة، حيث تصل الخصومات إلى نصف السعر، مما يساعد العملاء على شراء المنتجات بأفضل سعر لها في يوم الاثنين، تابع معي أحدث عروض العثيم اليوم لكل المنتجات الطازجة ومنتجات الألبان والمواد الغذائية في جميع فروع العثيم بالسعودية. عروض العثيم الاثنين 29 مارس 2021 طماطم جرين هاوس محمي سعر الكيلو 2.25 ريال.

بصل أحمر سعر الكيلو 2.75 ريال + كيلو هدية.

موز أفريقي سعر الكيلو 4.45 ريال سعودي بسعر التكلفة.

بخاري حمراء سعر الكيلو 9.75 ريال سعودي + كيلو هدية.

كمثرى أفريقي 8.95 ريال سعودي + كيلو هدية.

ليمون شبك سعر الرابطة 2.95 ريال سعودي + ربطة هدية.

لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

تفاح رويال جالا بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.

فلفل بارد أخضر بسعر 3.45 ريال للكيلو بسعر التكلفة.

خيار طازج بسعر 2.25 ريال سعودي للكيلو.

قهوة هرري عربي فاتح بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو.

جزر بلدي سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي سعر التكلفة.

جوافة سعر الكرتونية 8.75 ريال سعودي.

نكتارين سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

كمثرى أفريقي سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي + كيلو هدية.

أفوكادو سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

عنب أبيض سعر العلبة 5.95 ريال سعودي + علبة هدية.

ثوم شبك سعر الرابطة 2.45 ريال سعودي بسعر التكلفة.

بطاطا حلوة سعر الكيلو 6.75 ريال سعودي + كيلو هدية.

لبنة تشيز لاند كامل الدسم بسعر 17.50 ريال.

دجاج لاتينا مجمد سعر الحبة 7.5 ريال وزن 900 جرام.

قشطة طازجة الطيب سعر الكيلو 15.75 ريال. طريقة التسجيل في اختبار قدرات الجامعيين 1442 عروض العثيم الاثنين 29 مارس 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الاثنين 29 مارس 2021 نصف السعر للمنتجات الطازجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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