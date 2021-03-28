madrasati sa: منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول للواجبات والحصص عبر منصتي 1442

منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول لليوم الثاني بالأسبوع الحادي عشر القبل الأخير قبل بداية الاختبارات النهائية، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تقديم الاختبارات للفصل الدراسي الثاني 1442، لتبدأ مع أول شهر رمضان المبارك، madrasati sa رابط منصتي الإلكترونية يستقبل الحضور للطلاب في كافة المراحل التعليمية بداية من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأكدت الوزارة علي وجوب الحضور عند تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمي.
أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، ونرفق لكم جدول الحصص الخاص باليوم.
تعرفنا علي جدول حصص اليوم الثاني، حيث تستقبل المنصة الدروس في المواعيد المذكورة، ويمكنكم الحضور عن طريق رابط منصتي الإلكتروني.رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول
أصبح تقديم الاختبارات أمر واقع، لهذا أكد وزير التعليم السعودي ضرورة الاهتمام بعملية الحضور ومتابعتها من المعلمين وأولياء الأمور، ويمكنكم الدخول للحضور وفق الآتي:
- يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.
- يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.
- يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.
- يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.
- المنصة madrasati واجبات منصتي.
وفرت وزارة التعليم السعودية واجبات الطالب من أجل تقيم المستوي، وذلك يكون عن طريق الخطوات التالية:
- دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.
- يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.
- يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.
- يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.
- يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.
- يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.
أوضحت لنا الخطوات السابقة كيفية تسجيل دخول منصتي الإلكترونية، عن طريق رابط منصة مدرستي التعليمية.
الوسوم
منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول لليوم الثاني بالأسبوع الحادي عشر القبل الأخير قبل بداية الاختبارات النهائية، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تقديم الاختبارات للفصل الدراسي الثاني 1442، لتبدأ مع أول شهر رمضان المبارك، madrasati sa رابط منصتي الإلكترونية يستقبل الحضور للطلاب في كافة المراحل التعليمية بداية من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأكدت الوزارة علي وجوب الحضور عند تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمي.
أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، ونرفق لكم جدول الحصص الخاص باليوم.
تعرفنا علي جدول حصص اليوم الثاني، حيث تستقبل المنصة الدروس في المواعيد المذكورة، ويمكنكم الحضور عن طريق رابط منصتي الإلكتروني.رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول
أصبح تقديم الاختبارات أمر واقع، لهذا أكد وزير التعليم السعودي ضرورة الاهتمام بعملية الحضور ومتابعتها من المعلمين وأولياء الأمور، ويمكنكم الدخول للحضور وفق الآتي:
- يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.
- يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.
- يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.
- يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.
- المنصة madrasati واجبات منصتي.
وفرت وزارة التعليم السعودية واجبات الطالب من أجل تقيم المستوي، وذلك يكون عن طريق الخطوات التالية:
- دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.
- يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.
- يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.
- يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.
- يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.
- يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.
أوضحت لنا الخطوات السابقة كيفية تسجيل دخول منصتي الإلكترونية، عن طريق رابط منصة مدرستي التعليمية.
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