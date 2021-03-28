بهاء سلطان يُحضر "مفاجأة رمضان".. وتفاصيل أزمة جديدة

بعد تقديمه ابتهال ديني بعنوان "سيدي يا رسول الله" مطلع الشهر الجاري، يُحضر المطرب المصري بهاء سلطان مفاجأة لجمهوره خلال شهر رمضان المبارك 2021، من خلال أعمال جديدة يعود من خلالها للظهور خلال الموسم بعد غياب استمر لسنوات عن المشاركة بأعمال فنية في رمضان.

وكشف عمرو سلطان، نجل شقيق المطرب بهاء سلطان ومدير أعماله، في تصريحات لموقع "دوت الخليج" عن أن سلطان سوف يطرح ابتهالاً دينياً جديداً في رمضان، كما يسجل الآذان بصوته خلال الشهر، وذلك بعد تغيبه عن الموسم الرمضاني لمدة سبع سنوات دون مشاركه في أي من الأعمال، ووعد بما وصفه بـ "المفاجآت".

ونفى في الوقت ذاته إمكانية أن تثير تلك الأعمال أزمة جديدة بين سلطان ونقابة قرّاء القرآن الكريم في مصر، على اعتبار أن التواشيح والابتهالات ليست من اختصاص النقابة، وهناك الكثير من الفنانين ممن قدموا مثل تلك التواشيح والابتهالات الدينية.

وتابع: بهاء سلطان يحب نوعية تلك الأعمال الدينية.. وسبق له وأن حفظ القرآن الكريم كاملاً.. هو يحب أن يطرح أدعية لجمهوره، ويجد ترحيباً بذلك من جانبهم.

وكانت أنباء قد ترددت عن اتجاه سلطان لتسجيل القرآن الكريم بصوته في وقت سابق، أثارت حفيظة نقابة القراء في مصر، التي أكدت ضرورة خضوعه للاختبارات داخل النقابة، وهددت آنذاك باللجوء إلى النيابة.

وبشأن ما تردد حول رفض بهاء سلطان الغناء واتجاهه إلى التواشيح والأدعية الدينية فقط، قال عمرو إن ذلك ليس صحيحاً، معلقاً: "فنانون سجلوا أدعية وابتهالات وهذا لا يعني اعتزالهم الغناء.. الفنان محمد منير على سبيل المثال قدم (مدد مدد يا رسول الله) ولم تُنشر حوله شائعات بأنه سوف يعتزل"، مستنكراً كثرة الشائعات التي يتعرض لها سلطان وحالة التربص به.

وكشف في الوقت ذاته عن تفاصيل أزمة جديدة جددت الخلاف بين بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، بعد رفض بهاء سلطان بعض التفاصيل في "فيديو كليب" جديد، منها رفضه ظهور راقصة في العمل، على حد قوله.

وطرح المطرب بهاء سلطان مطلع شهر مارس الجاري ابتهالاً دينياً بعنوان "سيدي يا رسول الله"، هو الأول عقب عودته إلى الساحة الفنية منذ انتهاء أزمته السابقة مع المنتج نصر محروس والتي دامت لسنوات أبعدته بشكل كبير عن الغناء.