التعاون الخليجى يشيد بمبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

جدة - نرمين السيد - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.





وأكد الحجرف أن هذه المبادرات ستسهم بشكل كبير فى الحفاظ على الغطاء النباتى، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضى، والحفاظ على الحياة البحرية، من خلال عدد من الخطوات مثل زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، وإعادة تأهيل حوالى 40 مليون هكتار من الأراضى، وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضى المملكة، لتتجاوز المستهدف العالمى الحالى بحماية 17% من أراضى كل دولة.

وتابع أنهما ستسهمان فى تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التى ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م.

ونوه الحجرف بالدور الريادى للمملكة فى المنطقة، حيث أشار ولى العهد إلى أن المملكة ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالشراكة مع الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأشقاء فى دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية فى المنطقة، واستعادة مساحة تعادل (200 مليون) هكتار من الأراضى، ويحقق تخفيضاً بنسبة (2.5%) من معدلات الكربون العالمية.