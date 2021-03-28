ميركل : القيود المفروضة فى البلاد ستكسر الموجة الثالثة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت ميركل أنه على الولايات الألمانية كافة اتباع إجراءات الإغلاق العام لمواجهة تفشى الفيروس، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أنه "لا يتم تنفيذ الإجراءات فى كل الولايات"، متمنية على سلطات الولايات التفكير حيال هذا الأمر.

ورأت أن "قيود العزل المفروضة وإجراءات فحوصات كورونا هى الطريقة الصحيحة لتجنب تفشى الفيروس".

وأضافت: "لا نحتاج إلى عقد لقاءات مع قادة الولايات الإقليميين، فنحن بحاجة لتحرك سلطات الولايات الألمانية".