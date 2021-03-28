مقتل بريطانى بهجوم لإرهابيين على فندق فى موزمبيق

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن متعاقدا بريطانيا قتل أثناء محاولته الهروب من هجوم شنه متشددون إرهابيون على مجمع فندق مما خلف عشرات القتلى والمفقودين الآخرين.

وسقطت بلدة بالما الصغيرة فى شمال شرق موزمبيق التى تبعد بضع عشرات من الكيلومترات عن مشروع غاز ضخم تديره شركة "توتال" الفرنسية بيد مسلحين عقب معارك استمرت أكثر من 48 ساعة.

وتواصل نزوح آلاف الأشخاص الأحد من البلدة ويخشى مقتل عشرات منهم على أيدى جهاديين سيطروا على البلدة الساحلية ليل الجمعة السبت، وفق ما أفادت مصادر عدة وشهود.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مارتن إوى الباحث فى معهد الدراسات الأمنيّة فى بريتوريا بأن أكثر من مئة شخص فى عداد المفقودين، وأضاف الخبير أن "الوضع لا يزال ضبابيا".