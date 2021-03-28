عشرات القتلى بهجوم إرهابي في موزمبيق 

ذكر متحدث باسم قوات الدفاع والأمن في موزمبيق أن عشرات الأشخاص قتلوا في هجوم على بلدة بالما الشمالية هذا الأسبوع.

وأكد المتحدث باسم قوات الدفاع والأمن في موزمبيق، أن من بين القتلى 7 لقوا حتفهم في كمين تعرض له موكب سياراتهم لدى محاولتهم الفرار.

وقال المتحدث عمر سارانجا، للصحفيين، اليوم الأحد إن مئات من السكان المحليين والأجانب أُنقذوا من البلدة الواقعة قرب مشاريع فرنسية للغاز قيمتها 60 مليار دولار.

وشن إرهابيون هجوما على البلدة الساحلية الأربعاء، ما أجبر السكان على الفرار للغابات المحيطة، في حين لجأ عمال وموظفو منشآت الغاز وموظفون حكوميون إلى فندق "أمارولا بالما".

من جانبها ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن متعاقدا بريطانيا قُتل في الهجوم الإرهابي.

وأمس السبت، حررت السلطات في موزمبيق أكثر من 180 شخصا بينهم موظفون وعمال أجانب حوصروا لمدة 3 أيام داخل فندق "أمارولا بالما".

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