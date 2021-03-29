توكلنا الهوية الرقمية إثبات رسمي لدى رجال الأمن فقط هذا ما بينه تطبيق توكلنا أن بطاقة الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا يتجلى دورها في التعريف بالشخص عن طريق التطبيق للجهات الحكومية, وهي خاصة بطريقة آمنة وموثوقة, لأن دورها يؤكد على تعزيز جودة الحياة ضمن المملكة العربية السعودية وبالأخص ضمن جائحة كورونا, وتكمن قوتها في القدرة على تطويع التقنية لخدمة أبناء المجتمع في المملكة السعودية للمواطن والمقيم من أي جنسية أخرى وبكل أمان واعتمادية.

مشروع الهوية الرقمية في السعودية

كانت قد أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات وبالتعاون مع الذكاء الاصطناعي مشروع الهوية الرقمية في المملكة, عبر تطبيق توكلنا ويشمل الهوية الوطنية لحملة الجنسية السعودية وهوية مقيم من أي جنسية أخرى عربي كان أو أجنبي, لتمكن الهوية الرقمية من الاستخدام بصفة رسمية واعتبارها وثيقة أثبات إلكترونية ضمن تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز دور الوثائق الثبوتية الحكومية في المملكة العربية السعودية.

اعتماد الهوية الرقمية في السعودية

وفي رد حول استفسار حول إمكانية اعتماد الهوية الرقمية في المملكة العربية السعودية ضمن المطارات في الرحلات الداخلية, فأجاب تطبيق توكلنا بقوله ” الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد أثباتاً رسمياً معتمداً فثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط”, ويثمن الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية والأشخاص المقيمين عليها هذه الخطوة والتي اعتبرها الكثير منهم أنها خدمة مميزة بتوجيهات ملكية سامية من الملك السعودي ومن ولي العهد محمد بن سلمان الذي وصفه البعض بالواعي المقدم للخير.

استخدامات أخرى للهوية الرقمية في المملكة

وأضاف تطبيق توكلنا “يجري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص”, وهذا لأن من الضروري الاعتماد على الوثائق الإلكترونية للتماشي مع السياسات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد, ولأن أغلب الوزارات في المملكة العربية السعودية أصبحت تستقبل الطلبات على الروابط والأنترنت مثل التسجيل على وظائف إدارية في الخطوط الجوية الملكية .وكل وزارة تطلق منصة للاستفادة من خدماتها الإلكترونية مثل تقديم خدمة ضمن منصة جدارة الوظائف الإدارية 1442.