طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجاناً عن طريق ال id عدد لا نهائي من الشدات

طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجاناً عندما يتم إصدار كل موسم جديد من ألعاب PUBG للجوال يتوق العديد من اللاعبين إلى إيجاد طريقة لشحن شدات PUBG مجانًا آخرها هو Royal Pass الموسم الجديد هو 18، فكيف يمكنني الشحن بدون دفع رسوم هذا الموسم؟ ما هي الطرق المجانية لشحن الموسم 18 مجانًا؟ في هذه المقالة سنتعرف على أفضل طريقة مجانية تتيح لك الوصول إلى الموسم الثامن عشر دون دفع أي شيء عن طريق إرسال مفتاح الربط الذي تحتاج الية مباشرةً إلى حسابك في اللعبة.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجاناً

من أجل الحصول على أسهل وأفضل طريقة لشحن عبوات PUBG عليك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى المتجر الخاص بالهاتف المحمول الخاص بك حيث يكون مستخدم جوال Android هو متجر جوجل بلاي ومستخدم جوال iPhone هو أي متجر، ثم عليك بعد ذلك تنزيل تطبيق (dash) على جهازك.

يجب عليك إدخال التطبيق واتباع التعليمات، بما في ذلك لعب أي لعبة بشروط للفوز.

سوف يوفر لك التطبيق أكواد لكي تشاركها مع أصدقائك، لذلك سوف يوفر لك التطبيق بعض النقاط التي تحتاج تحويلها إلى نقاط للحصول على الكثير من شدات PUBG Mobile.

شحن شدات ببجي مجاناً

موقع pubg. live يعد أحد أكثر المواقع المحبوبة المعتمدة رسميًا من قبل PUBG International تقدم PUBG International للاعبين بشكل خاص مكافآت هدايا مجانية ومواسم كهدايا حتى يتمكن اللاعبون من شحن الهدايا مباشرة من داخل الموقع وإرسالها يدويًا.