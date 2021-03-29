موعد مباراة الامارات والهند الودية اليوم والقنوات الناقلة مجانا نايل سات

يستضيف ستاد زعبيل في نادي الوصل الإماراتي مباراة المنتخب الاماراتي الودية اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2021 أمام منتخب الهند في مباراة قوية يأمل فيها الأبيض تحقيق الفوز استعدادا لاستكمال مبارياته في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر، وبطولة كأس آسيا، حيث تأمل الإمارات في استعادة مسار الانتصارات في التصفيات بعد أن تلقى الخسارة في آخر جولتين ليقد ست نقاط هامة، ويتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته بفارق خمس نقاط عن منتخب فيتنام متصدر الترتيب، مع خوض الأبيض مباراة أقل من باقي فرق المجموعة.

المنتخب الإماراتي يأمل في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن اكتفى بالتعادل سلبيا في آخر مبارياته التي التقى فيها وديا مع المنتخب العراقي وديا في يناير الماضي، ليواصل الابتعاد عن سكة الانتصارات منذ تحقيقه الفوز على ملعبه في الجولة الثانية من مباريات تصفيات آسيا ضد المنتخب الإندونيسي بخماسية دون رد تكفل بتسجيلها كلا من علي مبخوت “هاتريك”، طارق أحمد، وخليل الحمادي ليحقق وقتها ثاني انتصاراته تواليا في التصفيات بعد الفوز بالجولة الأولى ضد ماليزيا بهدفين سجلهما المتألق علي مبخوت مقابل هدف سجله شفيق أحمد للمنتخب الماليزي في الدقيقة الأولى من المباراة قبل أن يعود الأبيض بالنتيجة ويقتنص الفوز، ويرفع رصيده إلى ست نقاط.

المنتخب الإماراتي فشل في تحقيق الفوز في آخر جولتين بالتصفيات حين خرج خارج الديار في الجولة الثالثة ضد المنتخب التايلاندي بهدفين مقابل هدف سجله هداف الفريق علي مبخوت، قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام فيتنام بهدف دون رد ليكتفي بنقاطه الست المتواجد بها حاليا في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن فيتنام المتصدرة، ثلاث نقاط عن منتخب ماليزيا صاحب المركز الثالث، ونقطتين عن تايلاند المتواجدة في المركز الثالث، ويدخل الأبيض مباراته ضد الهند بدون العديد من اللاعبين كايو كانيدو، عبد الله النقبي بداعي الإصابة، وكلا من إسماعيل مطر، عادل الحوسني، علي صالح، وسهيل النوبي بداعي الإستبعاد الفني.

7:00 توقيت الإمارات، وعمان.

6:00 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

3:00 توقيت جرينتش العالمي.

دبي سبورت 1.

أبوظبي الرياضية HD1.

موعد مباراة الامارات والهند الودية اليومالقنوات الناقلة لمباراة الامارات والهند