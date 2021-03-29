لبنان يفرض إغلاقاً شاملاً خلال إجازات الاعياد

لبنان يفرض إغلاقاً شاملاً خلال إجازات الاعيادقرّرت الحكومة اللبنانية إغلاق البلاد وفرض حظر تجول تام خلال إجازات الأعياد الدينية المقبلة في محاولة للحدّ من ارتفاع اصابات فيروس كورونا.

ويخشى المسؤولون من تكرار سيناريو أعياد نهاية العام، حيث أدّت التجمعات العائلية وفتح المطاعم والمقاهي بارتفاع قياسي في الإصابات والوفيات، وتخطت مستشفيات رئيسية طاقتها الاستيعابية واضطر مصابون للانتظار في أقسام الطوارئ أو تلقي العلاج داخل سياراتهم.

وحذّرت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، في بيان إثر اجتماع في السراي الحكومي من تداعيات "الاختلاط في المنازل والأماكن المغلقة.. خلال عطلة الأعياد الدينية القادمة"، مسمية عيدي الفصح والفطر.

المصدر: (أ ف ب)

