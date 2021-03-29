قسط بدون كفيل وبفترة سداد تصل إلى 120 شهر لدى مصرف الراجحي

قسط بدون كفيل أو ضامن لدى مصرف الراجحي فمصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف بالوطن العربي ويسعى المصرف دائماً لتطوير منتجاته التمويلية التى يقدمها للعملاء في جميع أنحاء الوطن العربي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل مقدم من مصرف الراجحي بالأردن حيث يقدم تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويوفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية خدمة جديدة وهي أن العميل الآن يستطيع تأجيل 3 أقساط من قيمة أقساط التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية وهذا التمويل الشخصي المقدم يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

قسط بدون كفيل لدى مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

يوفر مصرف الراجحي العديد من القروض الميسرة والمرنة والتي لا تحتاج إلى كفيل أو ضامن حيث يستطيع المواطن الأردني اختيار أى سلعة يريد الحصول عليها ويقوم مصرف الراجحي بالأردن تمويلها وهذا القرض يتميز بعدد من المزايا والتى سوف نعرضها سوياً الآن

يتميز تمويل السلع من مصرف الراجحي بالأردن بأنه تمويل يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية

يتميز تمويل السلع لدى مصرف الراجحي بالأردن بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن

يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل السلع من مصرف الراجحي بالأردن سداد التمويل على أقساط ميسرة تصل إلى 120 شهر

مصرف الراجحي بالأردن يوفر تمويل سلع الذى يصل قيمة إلى 70000 دينار أردني

يوفر تمويل السلع من مصرف الراجحي بالأردن بحصول العملاء على التأمين التكافلي

شروط تمويل السلع لدى مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

يستطيع شريحة كبيرة من المواطنين بالأردن التقديم على طلب الحصول على تمويل السلع لدى مصرف الراجحي بعد توافر عدد من الشروط المطلوبة لطلب التمويل لدى مصرف الراجحي بالأردن وهي

يشترط أن يكون العميل المتقدم يعمل ويحصل على دخل شهري

يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 300 دينار للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل والعاملين بالقطاع العام و 400 دينار للعملاء العاملين بالقطاع الخاص

يشترط أن يكون المتقدم يعمل لمدة 3 أشهر للعاملين بالقطاع العام و6 أشهر للعملاء العاملين بالقطاع الخاص

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل لدى مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

يتمكن العملاء الذين يريدون الحصول على تمويل السلع لدى مصرف الراجحي بالأردن الحصول على التمويل بعد توافر الشروط وعليه تقديم المستندات التالية

لابد من تقديم هوية أحوال مدنية

لابد من تقديم كشف حساب بنكي لمدة آخر 6 أشهر

ولمعرفة المزيد من المستندات المطلوبة للحصول على تمويل السلع لدى مصرف الراجحي بالأردن يرجى الدخول على رابط تمويل السلع لدى مصرف الراجحي بالأردن والاطلاع على باقي التفاصيل

طرق الحصول على تمويل السلع لدى مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

يستطيع العملاء الذين يريدون الحصول على تمويل السلع لدى مصرف الراجحي بالأردن من خلال عدة طرق مختلفة و سوف نعرضها لكم و هي