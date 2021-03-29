رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول backtoschool.sa توكلنا حساب ميكروسوفت من الألف للياء

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد بالمملكة، والتي تخدم قرابة 7 ملايين طالب وطالبة، حيث اعتمدت المملكة اعتماداً مطلقا على التعليم الهجين، وخو الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني عن بُعد من خلال منصة مدرستي، هذا بالإضافة إلى الحضور المدرسي لأيام قليلة شهريا، هذا وقد زاد الاعتماد على التعليم الإلكتروني في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا محلياً وعالميا، وبذلك أصبح التعليم الإلكتروني ضرورة ملحّة في وقتنا الراهن، وتعتبر منصة مدرستي من المنصات الإلكترونية من أفضل المنصات التعليمية العربية بعد التطوير المتلاحق على رفع إمكانيات المنصة، خاصة مع قيام العديد من الدول بإغلاق مؤسساتها التعليمية حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والقائمون على أمر العملية التعليمية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول backtoschool.sa

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية ممثلة في وزارة التعليم، من الحكومات التي كان لها السبق في إطلاق منصتها التعليمية الشهيرة، وأصبحت المنصة عامل فعال ومتوازن لاستكمال العملية التعليمية بجميع المراحل والصفوف الدراسية بمدارس المملكة السعودية، وذلك تمكنت المملكة من المحافظة على صحّة الطلاب والطالبات، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية حدّدت أدوار كلا من المعلمين والمعلمات وقائد المدرسة في النهوض بأمر التعليم بالمملكة، وذلك باستخدام منصة مدرستي، والتي تجد كامل راعية ودعم وزارة التعليم، وبهذا يستطيع الطلاب والطالبات الدخول على منصة مدرستي تسجيل جديد، والتعرف على إمكانيات المنصة في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وذلك في سعي المملكة الدؤوب بإضافة كل ما يُسعل ويُيسر استكمال العملية التعليمية، وذلك حتى تنقشع الغمة المسماة “جائحة كورونا “كوفيد 19”.

تسجيل دخول منصة مدرستي backtoschool.sa توكلنا حساب ميكروسوفت

أصبحت إمكانية تسجيل جديد للطُلاب والطالبات على برنامج توكلنا متاحة حالياً، وذلك بعد تحميل برنامج توكلنا على الجوال، وهي وسيلة تهدف لتسهيل عملية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، ومتابعة شروحات الدروس، وكذلك متابعة الجداول الدراسية اليومية لجميع المواد، ويشمل ذلك جميع المراحل التعليمية، بدأ من المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وانتهاءً بالمرحلة، وسنتابع من خلال هذا التقرير المهام والمُحددات ودور قائد المدرسة على منصة مدرستي،ومن لهم حق الدخول إلى منصة مدرستي والتفاعل معها، وكيفية تسجيل دخول الطلاب والمعلمين إلى منصة مدرستي، وكذلك خطة وزارة التعليم من خلال النطاقات الثلاث التي أعلنتها.

ضبط إعدادات الجدول الدراسي. التحقق من تطابق بيانات الطلاب والمعلمين والفصول الدراسية. إسناد الأدوار والمهام لمنسوبي المدرسة. الاطلاع على تقارير الإنجاز واتخاذ الإجراءات العلاجية. عقد اجتماعات افتراضية والتواصل مع منسوبي المدرسة. متابعة المعلمين ومنسوبي المدرسة في تنفيذ المهام.

الطلاب والطالبات بجميع المراحل لدراسية

أولياء أمور الطلاب والطالبات.

المعلمين والمعلمات.

قائدي المدارس بعموم المملكة.

المشرفين التربويين.

دور قائد المدرسة على منصة مدرستيمَن يستطيع تسجيل دخول منصة مدرستي backtoschool.sa والتفاعل معها

هذا وقد تم وضع أدوات خاصة بمنصة مدرستي تخص ذوي الإعاقة، سواء من الطلاب والطالبات، أو المعلمين والمعلمات، وكذلك المشرفين وقائدي المدارس.

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة. اختيار “حساب Microsoft Office” إدخال البريد الإلكتروني. الضغط على كلمة “التالي”. إدخال كلمة المرور. ستظهر بعدها الصفحة الرئيسية الخاصة بحساب الطالب أو المعلم. يستطيع من سجل الدخول استعراض الأدوات الإلكترونية والخدمات المتاحة.

النطاق الأخضر: وهو النطاق العادي، ويتم استخدام هذا النطاق في حال انخفاض نسب تفشي جائحة كورونا، وسيتم مواصلة الدراسة بصورة عادية والحضور للمدارس. النطاق البرتقالي: وهو النطاق المتوسط في حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا، وفي هذه الحالة يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتتناوب تلك المجموعات الحضور بالمدارس في أيام محددة لكل صف دراسي، ، كما سيتم تخفيض المناهج والمقررات الدراسية حتى يتناسب مع الزمن المتاح لكل صف. النطاق الأحمر: وهي درجة الخطورة المرتفعة في نسب الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة، وسيتم في هذه الحالة اعتماد وسيلة التعليم عن بعد بواسطة منصة مدرستي بدون الحضور للمدارس، وسيتم تعديل وتخفيض المناهج والمقررات الدراسية.

كيفية تسجيل جديد دخول الطلاب والمعلمين على منصة مدرستينطاقات التعليم في السعودية عام 2020