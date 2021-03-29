ضربة موجعة من الأمن المغربى لـ أباطرة تهريب الحشيش دوليا

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا على خلفية تحقيقات النيابة العامة المغربية التى تجرى بعد ضبط 802 طن من الحشيش بمدينة القينطرة. وأشار بيان صادر عن سلطات الأمن المغربية أن التحريات التى تجريها الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مستمرة، لتحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامى، وضبط باقى المتورطين.

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