هيئة التقويم تعلن عن لائحة اختبارات قياس ومشاريع ومبادرات

تم الإعلان عن نتائج القدرات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر، حيث أن يمكن على جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة النهائية من خلال الرابط الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك أن هذه الاختبارات تعد شرطاََ اساسياََ الطلاب لكي يتم التحاقهم بالكليات والجامعات، حيث أن هذه الاختبارات تشمل طلاب الثانوية العامة سواء علمي أم أدبي، ومن الجدير بالذكر أن هذه الاختبارات لكي يتم قياس القدرات التحليلية والاستدلالية للطالب في حالة التقديم،حيث أن يجب على جميع الطلاب معرفة قابلية الطالب للتعليم، وهذا كثير البعد عن البراعة الخاصة به، حيث أن يجب قياس القدرة على فهم المقروء، ويجب إدراك العلاقات المنطقية، حيث أن يجب على الطالب حل المسائل الرياضية.

اختبار القدرات :

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن اختبار القدرات العامة في الفترة الماضية، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم تحديد مستوى الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وفيما بعد الثانوية العامة أيضاََ، حيث أن هذا قد يكون معياراً دقيق وهاماََ لجميع الطلاب والطالبات، ومن الجدير بالذكر أن في هذه الحالة سوف يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة، ويعد أمر ضروري لكي يتم اختيار الطلاب الأكثر كفاءاََ، وهذا لكي يتم متابعة الدراسة في مراحل الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن تم انتهاء المناقشة على اعتماد لائحة الاختبارات بالمركز الوطني السعودي لقياس وهذا تابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، وتم الإضافة على أن اعتماد الميزانية المالية الخاصة بالعام الجاري 2021م ولذلك تم التأكد على أن الأدوار وجميع المسؤوليات الكبيرة الخاصة بالهيئة، وهذا لكي يتم تحقيق رؤية التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية 2030م.

مشاريع ومبادرات :

حيث أن تم الإعلان من قبل مشاريع ومبادرات الهيئة الرقمية الحالية والمستقبلية بالمملكة العربية السعودية، وهذا بناءاً على التقرير السنوي، حيث أن في انعقد الاجتماع عدد من قيادات الهيئة التقويم للتعليم والتدريب،ومن المؤكد أن هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية تعد هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وتقوم بتنظيم جميع الجهات الخاصة بعملية التعليم والتدريب الحكومي.