ذكرت تقارير إعلامية في إندونيسيا أن حريقا ضخما اندلع في مصفاة بالونغان للنفط التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية بي.تي. برتامينا.
وقال موقع ديتيك دوت كوم الإخباري إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب في المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الشركة حتى الآن للتعقيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم مصفاة نفطية بإندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.