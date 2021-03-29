جدة - نرمين السيد - وقال رئيس شرطة ناشفيل جون دريك إنه "تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 70 عاما كانت سيارته مغمورة بالمياه، كما تم العثور على جثتى امرأة تبلغ من العمر 46 عاما ورجل يبلغ من العمر 64 عاما فى منطقة حرجية بالقرب من مخيم للمشردين".
وأضاف أنه "تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 65 عاما فى ملعب للغولف".
وفى وقت لاحق، أعلنت الشرطة أن جثة الأخير تعود إلى دوغلاس هاموند الذى كان يعيش فى جوار الملعب، وجرفته المياه عندما خرج من سيارته التى كانت عالقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 4 أشخاص بفيضانات مدينة ناشفيل بأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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