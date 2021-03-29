أبوظبي.. بدء التداول بالعقود الآجلة لخام مربان اليوم

يبدأ اليوم الاثنين تداول العقود الآجلة الجديدة لخام مربان تزامناً مع إطلاق عمليات بورصة أبوظبي انتركونتننتال للعقود الآجلة، والتي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها.

ويعد طرح وبدء التداول على العقود الآجلة لخام مربان أحدث خطوة في النقلة النوعية التي تنتهجها أدنوك للتحول إلى شركة تركز على الأسواق والعملاء بشكل أكبر، وتهدف إلى زيادة الربحية والعائد الاقتصادي وإيجاد قيمة إضافية لأدنوك وعملائها.

ويعني بدء تداول عقود مربان الآجلة أن خام مربان، الذي تنتجه أدنوك وأبوظبي، أصبح سلعة عالمية يتم التداول عليها في جميع أنحاء العالم على النظام العالمي نفسه الذي يتم فيه تداول العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وبالتالي سيدخل خام مربان لأسواق جديدة ويصل إلى عملاء جدد.

ويسهم تداول خام مربان بحرية أكبر في الأسواق، في توفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين وتمكينهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل.

وتتمتع العقود الآجلة لخام "مربان" بمكانة رائدة تؤهلها لتصبح مؤشرا سعريا جديدا للنفط مثل "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" في ظل ما توفره بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال من تسعيره مستقبليه مستقله قائمه على حركة السوق والذي يمثل عامل أساسي لنجاح عقود مربان الآجلة.

ومن المقرر تسعير خام مربان كعقد تسليم لمدة شهرين في المستقبل وتسليم العقد للعملاء يكون على أساس البيع كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة "FOB" على أن يكون التسليم من ميناء الفجيرة.

وكانت أدنوك أعلنت عن السماح لعملائها بالتداول الحر لجميع خامات النفط التي تنتجها والتي تشمل "مربان" و"زاكوم العلوي" و"داس" و "أم لولو" في الأسواق العالمية وذلك ابتداء من الشهر الأول لتداول العقود الآجلة لخام مربان الجديدة في إطار جهودها لتعزيز مكانة خام مربان وجعله مؤشراً سعرياً موثوقاً في أسواق النفط العالمية.

ويشكل خام مربان مرتكزاً أساسياً لنجاح "أدنوك" منذ اكتشافه للمرة الأولى في عام 1958 وسيظل عاملا مهما في قصة نجاح الشركة في المستقبل بفضل جاذبية ورواج خام "مربان" في الأسواق العالمية والآسيوية.

ويعد خام "مربان" الذي تنتجه أدنوك من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه المستقرة وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة الأمد في حين يتم استخراج خام مربان بأكثر الطرق تنافسية من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة الأمر الذي يجعل "أدنوك" في صدارة منتجي النفط العالميين منخفضي التكلفة.

ويستخدم خام "مربان" من قبل أكثر من 60 مصفاة في أنحاء العالم كونه الخام المفضل لدى عدد كبير من عملاء أدنوك حول العالم ويصدر إلى جميع البلدان الآسيوية تقريبا.

وتصل السعة الإنتاجية الحالية لإنتاج مربان إلى مليوني برميل يوميا وهذا تقريباً نصف السعة الإنتاجية لأدنوك بينما يصل عدد الآبار التي تنتج خام "مربان" إلى 2000 بئرا في أبوظبي.

وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي أعلن في 4 نوفمبر 2019 عن إطلاق آلية تسعير جديدة لخام "مربان" الذي تنتجه أدنوك تم بموجبها تغيير الآلية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي وتطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق وتعتمد عقود مربان الآجلة كمؤشر سعري. ويسهم استخدام هذه الآلية في تمكين العملاء والسوق من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل.