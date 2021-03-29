فيديو .. حريق ضخم فى مصفاة نفط بإندونيسيا وإجلاء المئات

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن خمسة أشخاص أصيبوا، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالى 950 شخصا بسبب الحريق. وأفادت "بى. تى. برتامينا" بأن السبب لم يتضح بعد، وأن الحريق فى المصفاة التى يمكنها معالجة 125 ألف برميل يوميا من النفط وتحويله إلى وقود، حدث أثناء هطول أمطار غزيرة وبرق. وأوضحت شركة النفط الحكومية أنها أغلقت المصفاة وسيطرت على تدفق النفط لمنع انتشار ألسنة اللهب.

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