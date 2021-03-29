انخفاض إصابات كورونا فى فرنسا خلال الـ 24 الماضية

جدة - نرمين السيد - وأشارت "الوزارة"، فى بيان لها، إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة فى فرنسا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و545589، فى خامس أعلى عدد إصابات فى العالم.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 297 وفاة مرتبطة بـ فيروس كورونا أمس الأحد، مقابل 380 فى اليوم السابق بينما انخفض العدد اليومى للإصابات الجديدة إلى 19611 من 23839 فى اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 107933 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره فى فبراير ، من العام الماضى فى ثانى أعلى عدد من الوفيات فى أوروبا بعد بريطانيا.