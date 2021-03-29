بالصور.. تعويم سفينة قناة السويس الجانحة

قالت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن في تغريدة على تويتر، إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن"، الاثنين، وإنه يجري حاليا تأمينها.
وكانت قناة السويس قد ذكرت في بيان في وقت سابق، أنها استأنفت عمليات قطر السفينة، حسبما نقلت "رويترز".
وأفاد مراسل "دوت الخليج"، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.
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