البرازيل تسجل أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن إجمالى الإصابات فى البلاد بلغ أكثر من 12.5 مليون حالة وأن أعداد الوفيات تجاوزت 312 ألف حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانى عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.