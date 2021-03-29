تختلف عن بريطانيا وجنوب إفريقيا .. ظهور سلالة جديدة من كورونا فى التشيك

جدة - نرمين السيد - وقال باحثون فى مختبر "إليزابيث فارماكون"، فى برنو جنوب شرقى التشيك، وفق ما نقلته وكالة "روسيا اليوم"، إن الطفرة غير مسجلة سابقا، وليست أكثر خطورة من البريطانية أو الجنوب إفريقية، وخاضعة للبحث".
جدير بالذكر، أن سلالات كورونا البريطانية والجنوب إفريقية تنتشر فى التشيك، حيث لا يزال الوضع الوبائى فيها من أصعب الأوضاع فى الاتحاد الأوروبى.
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