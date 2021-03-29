طريقة عمل كريم كراميل في المنزل بمكونات متوفرة في منزلك

طريقة عمل كريم كراميل، حلوى لذيذة يحبها الكثير من الكبار والصغار، وهي من الحلوى الباردة وتتكون من طبقتين الطبقة الأولى عبارة عن كاسترد والطبقة الثانية هي صوص الكراميل الشفاف اللذيذ، وهو طبق مشهور منذ سنوات عديدة وفي الكثير من الدول العربية والغربية حيث يفضله الكثير بسبب طعمه المميز وسهولة إعداده. طريقة عمل كريم كراميل طريقة عمل كريم كراميل نقدم لكم مقادير الكريم كراميل عبر موقعنا سنحتاج من الحليب الطازج وليس المعلب واحد كيلو.

واحد كوب من السكر الأبيض.

ومن الماء واحد كوب أيضًا.

السمن واحد ملعقة وممكن استبداله بزيت.

خمس أكياس من الفانيلا.

١٢ ملعقة من السكر.

عشرة بيضات.

نصف ليمونة.

موزتين مقطعة للتزين. طريقة إعداد كريم الكراميل طريقة إعداد كريم الكراميل بعد تجهيز مكونات الكريم كراميل السابقة تتبع الخطوات التالية: ضعي الحليب على النار وضيفي عليه السكر ويتم التقليب جيدًا.

يترك على النار لمدة ربع ساعة مع التقليب المستمر ثم ارفعيه من النار.

يترك خمس دقائق ليبرد، وضعي البيض مع الفانيليا ويخفق جيدًا.

ثم ضعي البيض مع خليط الحليب والسكر ويقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

يمكنك الآن تحضير الكراميل، ضعى السكر مع الماء على النار ويتم التقليب جيدًا ثم اضيفي الليمون عند الغليان.

ثم يرفع من على النار عندما يزداد سمكه ويصل للون الأصفر الفاتح

ضعي طبقة رقيقة من السمن على الإناء لعدم الإلتصاق، ضعي الكراميل فى الإناء ثم قومى بتصفية خليط الحليب بمصفاة ناعمة فوقه.

نضع الإناء في حمام مائي ويترك ليغلي لمدة ربع ساعة.

ثم نضع الإناء فى فرن ساخن لمدة ساعة إلا ربع حتى يعطى اللون الذهبي القاتم.

ثم نخرج الكريم كراميل من الفرن ويترك يبرد حتى يمكننا وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم قومي بتقديم الكريم كراميل باردًا مزين بشرائح الموز بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل كريم كراميل، حلوى لذيذة يحبها الكثير من الكبار والصغار، وهي من الحلوى الباردة وتتكون من طبقتين الطبقة الأولى عبارة عن كاسترد والطبقة الثانية هي صوص الكراميل الشفاف اللذيذ، وهو طبق مشهور منذ سنوات عديدة وفي الكثير من الدول العربية والغربية حيث يفضله الكثير بسبب طعمه المميز وسهولة إعداده. طريقة عمل كريم كراميل طريقة عمل كريم كراميل نقدم لكم مقادير الكريم كراميل عبر موقعنا سنحتاج من الحليب الطازج وليس المعلب واحد كيلو.

واحد كوب من السكر الأبيض.

ومن الماء واحد كوب أيضًا.

السمن واحد ملعقة وممكن استبداله بزيت.

خمس أكياس من الفانيلا.

١٢ ملعقة من السكر.

عشرة بيضات.

نصف ليمونة.

موزتين مقطعة للتزين. طريقة إعداد كريم الكراميل طريقة إعداد كريم الكراميل بعد تجهيز مكونات الكريم كراميل السابقة تتبع الخطوات التالية: ضعي الحليب على النار وضيفي عليه السكر ويتم التقليب جيدًا.

يترك على النار لمدة ربع ساعة مع التقليب المستمر ثم ارفعيه من النار.

يترك خمس دقائق ليبرد، وضعي البيض مع الفانيليا ويخفق جيدًا.

ثم ضعي البيض مع خليط الحليب والسكر ويقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

يمكنك الآن تحضير الكراميل، ضعى السكر مع الماء على النار ويتم التقليب جيدًا ثم اضيفي الليمون عند الغليان.

ثم يرفع من على النار عندما يزداد سمكه ويصل للون الأصفر الفاتح

ضعي طبقة رقيقة من السمن على الإناء لعدم الإلتصاق، ضعي الكراميل فى الإناء ثم قومى بتصفية خليط الحليب بمصفاة ناعمة فوقه.

نضع الإناء في حمام مائي ويترك ليغلي لمدة ربع ساعة.

ثم نضع الإناء فى فرن ساخن لمدة ساعة إلا ربع حتى يعطى اللون الذهبي القاتم.

ثم نخرج الكريم كراميل من الفرن ويترك يبرد حتى يمكننا وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم قومي بتقديم الكريم كراميل باردًا مزين بشرائح الموز بالهناء والشفاء.

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