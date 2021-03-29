تأجيل موعد الاختبار التحصيلي 1442 ورقي الفترة الأولي إناث وذكور دخول موقع قياس “Qiyas.sa” شرط تحديث البيانات

التسجيل لاختبار التحصيلي 1442، من الموضوعات الهامة الآن لدي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، في المملكة العربية السعودية، نظراً لما يترتب عليه من ضرورة التسجيل في هذا الاختبار والنجاح فيه، حتي يتمكن الحاصلين على الشهادة الثانوية الدخول إلي المرحلة الجامعية، لاعتباره شرط أساسي من شروط دخول الجامعة، وقد قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي الورقي 1442، وتحديد رابط إلكتروني للتسجيل عن بُعد، حفاظاً على سلامة الطلبة والطالبات بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ويقوم طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بدايةً من الصف الأول الثانوي حتي الصف الثالث، بالتسجيل من خلال موقع قياس الإلكتروني.

تعديل موعد الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية 1442

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تأجيل موعد الاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية 1442، نظراً لما قرره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من تقديم اختبارات نهاية العام 1442، ضمن حرص جلالته على سلامة الجميع في ظل انتشار عدوي فيروس كورونا، والحفاظ على ما تم اكتسابه من معلومات ومهارات للطلاب خلال هذه الفترة، وقد تم تحديد موعد الاختبار التحصيلي للفترة الأولي على أن يكون بين يوم التاسع وحتي يوم السادس عشر من شوال 1442، وموعد الفترة الثانية من 23 إلي 28 شوال 1442.

موعد تسجيل اختبار التحصيلي 1442 إناث الفترة الأولي

يبدأ التسجيل للاختبار للإناث بالمرحلة الثانوية، من اليوم الإثنين الموافق 8/2/2021، حتي يوم الإثنين الموافق 15/3/2021، على أن تبدأ الاختبارات من 17 أبريل حتي 21 أبريل 2021 للفترة الأولي.

الدخول على الموقع الإلكتروني لموقع قياس “qiyas.sa“.

الفترة الأولي ذكور “من 1 فبراير حتي 15 مارس 2021”.

الفترة الأولي إناث “من 8 فبراير حتي 15 مارس 2021”.

الفترة الثانية ذكور “من 1 فبراير حتي 12 أبريل 2021”.

الفترة الثانية إناث “من 7 فبراير حتي 18 أبريل 2021”.

رابط قياس لتسجيل اختبار التحصيلي 1442شروط الاختبار التحصيلي عن بُعدمواعيد التسجيل لاختبار التحصيلي الفترة الأولي والثانيةموقع قياس لتسجيل الاختبارات

يقوم موقع قياس بفتح رابط التسجيل للعديد من الاختبارات بمختلف أنواعها، فهو البوابة الوحيدة المختصة بتنفيذ هذه الاختبارات، لكي تقوم الجهات المستفيدة من هذه الاختبارات بالتنويه عنها، لضمان حصول القائمين بالتسجيل عليها على نتائجهم والاستفادة منها بمختلف الجهات.

وزارة التعليم السعودية

تهتم وزارة التعليم السعودية بتوفير أسهل الطرق وأسرعها لتسجيل الاختبارات للطلاب بمختلف المراحل، نظراً للوضع الحالي من تفشي فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة الجميع، فقد فعلت الوزارة عدد من الروابط والمنصات الإلكترونية للتعليم عن بُعد، مثل منصة مدرستي التي يتابع الطلاب دروسهم من خلالها، واستمراراً لمجهود الوزارة في التواصل مع الطلاب وأولياء أمورهم، فقد أعلنت الوزارة عن بدء التسجيل لطلاب المرحلة الثانوية للاختبارات عن بُعد.