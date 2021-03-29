موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

موعد فتح الطيران بين مصر والسعوديه، يتابع الكثيرون بشغف إعادة فتح حركة الطيران بين مصر والسعوديه والتي قد توقفت مؤقتا وفق أخر قرارات صادرة في المملكة ضمن إجراءات احترازية اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وكانت المملكة قد أوضحت العديد من الإجراءات والتي تتمثل في تمديد الزيارات إلكترونيا وبعض الإجراءات الأخرى كما أوضحت الفئات المستثناه من القرار والتي استقبلهم المطارات السعودية ببرنامج محدد يوميا.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

يذكر أن حركة الطيران بين مصر والسعودية قد توقفت وفق قرار سعودي يشمل 20 دولة من بينهم مصر وذلك منذ الثالث من مارس الحالي ووفق القرار السعودي الصادر فإن حركة الطيران لن تستأنف في شهر إبريل ولكن من المنتظر أن يتم فتح المجال الجوي في منتصف شهر مايو القادم ويعود القرار الأخير للملكة وفق قرارات سعودية خالصه.

من هم الفئات المستثناة من قرار حظر الطيران

وفق مصادر سعودية فقد حددت المملكة عدد الرحلات الجوية المسيرة يوميا والتي تحمل الفئات المستثناة يوميا وهم المصريين العاملين بالقطاع الصحي وأسرهم والهيئات الدبلوماسيه السعودية وأسرهم والمواطنين السعوديين العالقين بالخارج، تقدر عدد الرحلات اليومية المسيرة بين مصر والسعودية خمس إلى ست رحلات يومية.

رحلات الطيران اليومية لمصر للطيران

تقوم شركة مصر للطيران بتسيير رحلات يومية لنقل الفئات المستثناة إلى مدن القصيم و مدينة جدة ، المدينه المنورة ، ومدينه الرياض.

متى يفتح الطيران السعودي

كما ذكرنا فإن القرار الصادر من المملكة منذ يوم الثالث من شهر مارس الحالي ومن المنتظر عودة فتح الاجواء للطيران في السابع عشر من شهر مايو القادم أو كما يترأى الوضع في المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.