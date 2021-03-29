تحميل واتساب الذهبي يمنحك الخصوصية والأمان جربه الآن Whatsapp Gold New

تحميل واتساب الذهبي يمنحك الخصوصية والأمان جربه الآنواستمتع بجميع مميزات واتساب جولد والتي تجعله من أكثر التطبيقات المعدلة تميزاً حيث لاقى واتساب الذهبي إقبالاً كبيراً من قبل المستخدمين من جميع أنحاء الوطن العربي وقد تم إصدار آخر تحديث في مارس 2021 تعرف على أهم مميزات واتساب الذهبي الجديد وعلى تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.تحميل واتساب الذهبي
واتساب الذهبي هو أحد تطبيقات المحادثات الكتابية والصوتية والفيديو وهو يعتبر تطوير لتطبيق واتساب الأصلي الذي تمتلكه شركة فيسبوك ويشتهر بعلامته الخضراء إلا ان بعض المطورون العرب أضافوا بعض التعديلات على نسخة واتساب الأصلية لتعديل بعض إعدادات الخصوصية والمحادثة والحالات وأطلق عليه واتساب الذهبي، وقد أثبت واتساب الذهبي كفاءة عالية حيث أنه الإعدادات الجديدة فيه لاقت استحساناً من قبل العديد من المستخدمين مما جعلهم التغيير من الوتساب العادي إلى الواتساب الذهبي.مميزات واتساب الذهبي
إن أكثر ما يميز واتساب الذهبي هو إمكانية حفظ الخصوصية بشكل أكبر مما يجعل المستخدم يفتح ويغلق التطبيق بأمان دون أن يضطر الجميع لمعرفة مواعيد تواجده أونلاين ومن أهم مميزات الواتساب الذهبي:
- يمكن إستخدام ثلاثة أرقام مختلفة على تطبيق واتساب الذهبي على نفس الهاتف.
- حروف الحالة أو الـ status تصل إلى 250 حرف أي أكثر من واتساب العادي بحوالي 100 حرف.
- يمكن تحميل أي حالة عند أحد الأصدقاء بسهولة.
- إمكانية فصل الواي فاي عن تطبيق واتساب الذهبي فقط بينما يعمل لباقي التطبيقات وذلك من الإعدادات الداخلية للتطبيق.
- إمكانية إخفاء أنه تم سماع تسجيل صوتي وهي الإمكانية التي لا تتوافر في الواتساب العادي.
- إرسال واستقبال فيديوهات طويلة بجودة عالية.
- إمكانية إخفاء علامات الكتابة والظهور والتسجيل وآخر ظهور تماماً مما يتيح لك استخدام التطبيق بحرية كاملة.
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تحميل واتساب الذهبي يمنحك الخصوصية والأمان جربه الآنواستمتع بجميع مميزات واتساب جولد والتي تجعله من أكثر التطبيقات المعدلة تميزاً حيث لاقى واتساب الذهبي إقبالاً كبيراً من قبل المستخدمين من جميع أنحاء الوطن العربي وقد تم إصدار آخر تحديث في مارس 2021 تعرف على أهم مميزات واتساب الذهبي الجديد وعلى تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.تحميل واتساب الذهبي
واتساب الذهبي هو أحد تطبيقات المحادثات الكتابية والصوتية والفيديو وهو يعتبر تطوير لتطبيق واتساب الأصلي الذي تمتلكه شركة فيسبوك ويشتهر بعلامته الخضراء إلا ان بعض المطورون العرب أضافوا بعض التعديلات على نسخة واتساب الأصلية لتعديل بعض إعدادات الخصوصية والمحادثة والحالات وأطلق عليه واتساب الذهبي، وقد أثبت واتساب الذهبي كفاءة عالية حيث أنه الإعدادات الجديدة فيه لاقت استحساناً من قبل العديد من المستخدمين مما جعلهم التغيير من الوتساب العادي إلى الواتساب الذهبي.مميزات واتساب الذهبي
إن أكثر ما يميز واتساب الذهبي هو إمكانية حفظ الخصوصية بشكل أكبر مما يجعل المستخدم يفتح ويغلق التطبيق بأمان دون أن يضطر الجميع لمعرفة مواعيد تواجده أونلاين ومن أهم مميزات الواتساب الذهبي:
- يمكن إستخدام ثلاثة أرقام مختلفة على تطبيق واتساب الذهبي على نفس الهاتف.
- حروف الحالة أو الـ status تصل إلى 250 حرف أي أكثر من واتساب العادي بحوالي 100 حرف.
- يمكن تحميل أي حالة عند أحد الأصدقاء بسهولة.
- إمكانية فصل الواي فاي عن تطبيق واتساب الذهبي فقط بينما يعمل لباقي التطبيقات وذلك من الإعدادات الداخلية للتطبيق.
- إمكانية إخفاء أنه تم سماع تسجيل صوتي وهي الإمكانية التي لا تتوافر في الواتساب العادي.
- إرسال واستقبال فيديوهات طويلة بجودة عالية.
- إمكانية إخفاء علامات الكتابة والظهور والتسجيل وآخر ظهور تماماً مما يتيح لك استخدام التطبيق بحرية كاملة.
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