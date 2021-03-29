الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كاتدرائية في إندونيسيا

دوت الخليج :- أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأحد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف كاتدرائية ماكاسار في إندونيسيا.

وأضاف عبر تويتر، أن "الإرهاب بجميع أشكاله مسخ خارج قيمنا الإنسانية المشتركة لا بد من استمرار التعاون الدولي لهزيمته وتعرية ظلاميته، نتمنى للمصابين الشفاء العاجل".