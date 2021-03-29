كشفت تقارير رياضية، أن ريال مدريد الإسباني، يخطط لتدعيم خط الهجوم، وذلك بضم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في "الميركاتو" الصيفي، إلى جانب كل من الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.
ووفق تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يمتلك قائمة باللاعبين "المستهدفين" في سوق الانتقالات الصيفي، تشمل كلا من مبابي وهالاند، بالإضافة إلى لوكاكو.
ومن بين الأندية المتنافسة لضم لوكاكو، تشلسي وبرشلونة، حيث حاول "البلوغرانا" الحصول على خدمات اللاعب في "الميركاتو" الشتوي.
ورغم هذه التقارير، يرى مراقبون أن حصول "المرينغي" على خدمات مبابي وهالاند معا أمر صعب للغاية، نظرا للقيمة المالية الكبيرة التي ستخرج من خزينة النادي الملكي في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت "آس" الإسبانية.
جدير بالذكر أن لوكاكو خاض 85 مباراة بقميص إنتر ميلانو خلال موسم ونصف تقريبا، حيث سجل 59 هدفا، وصنع 13 آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يدخل سباق استقدام "النجم السوبر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.