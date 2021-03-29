من جديد - إطلاق نار فى فلوريدا .. والشرطة تتعقب الجانى

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الحديقة، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حادث إطلاق نار نشط الآن داخل الحديقة"، لافتة إلى أنه تم إغلاق الطريق الرئيس للحديقة، وصدر تحذير للمواطنين.

وأضافت أن المشتبه به فى إطلاق النار هو رجل أبيض يبلغ من العمر 33 عامًا، فيما أكد مسؤولون أنه يتم تنسيق الرد على الحادث، من قبل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية.