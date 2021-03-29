المكسيك .. 1.783 إصابة جديدة بـ كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع ملحوظ فى أعداد الإصابات والوفيات عن يوم أمس، حيث أعلن عن تسجيل 4.922 إصابة، بالإضافة إلى 567 حالة وفاة.
وأعلنت الوزارة أن إجمالى عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و226.550 حالة، فيما بلغت الوفيات 201.623 حالة.
وتقول الحكومة، إنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلى للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، بسبب ضعف الوعى الصحى للسكان".
وأكدت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة فى الآونة الأخيرة، على أن عدد الوفيات الفعلى أعلى 60% على الأقل من الأرقام المعلنة.
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