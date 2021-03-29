الصين تتهم أمريكا والاتحاد الأوروبى بالسعى لزعزعة استقرارها

جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث باسم حكومة إقليم شينج جيانج الصينى، زو غيش يانج، اليوم الإثنين، من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبى وكندا التى تسعى بالحيل السياسية لزعزعة استقرار الصين.





وفى مؤتمر صحفى، رفض غيش يانج المزاعم الغربية بشأن إبادة جماعية فى الإقليم الواقع غرب الصين، والعقوبات التى أعلنتها حكومات تلك الدول بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان فى إقليم شينج يانج. وكانت الصين أعلنت أول أمس السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات فى الولايات المتحدة وكندا، وذلك ردًا على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين، بسبب تعامل بكين مع أقلية الأويغور المسلمة فى شينج جيانج.

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